Lali Espósito usará una frase de Moria Casan en su próximo tema: ¿Cuál es?

Y más adelante contó: "La llamé, sabe todo. Porque sampleé... Samplear, para los que no saben, es agarrar un pedacito de algo que existe y usarlo en una canción. Y yo, de una entrevista que ella dio, donde está muy enojada y dice: '¿Pero quiénes son?', y robo eso”, detalló Lali Espósito.

La intérprete además reveló cuál fue la reacción de Moria Casan al recibir la noticia: "Entonces, la llamé, le conté, le pedí permiso y ella encantada, me dijo: Mi amor, placer, usame... Así que la canción se llama '¿Quiénes son?' y está el sample de Moria diciendo esa frase”, cerró.

El buen momento de Lali Espósito en la música

Lali Espósito también hizo referencia al buen momento profesional que vive actualmente: "Mi corazón está genial, estoy bárbara. Explotada de amor en este momento. Amor de mucha gente, en términos de pareja, no viví eso, no estoy en esa. Me gusta expandir mi trabajo a otros lugares. En España como en Argentina tenemos gente intolerante y gente que no, que es re abierta. Cada uno vive y siente como puede y así se vive en sociedad", dijo.

Sobre la nueva serie 'El Fin del Amor' que protagoniza en Amazon Prime Video, agregó: "Fue una hermosa oportunidad hacerle la música a la serie también. Creamos esta pieza para que suene, lo hice para la serie. A las redes y lo que se dice de mí no le doy importancia, sería una locura, pero siempre me encuentro con cosas positivas en general, la gente me trata con mucho amor en la calle también, no sólo en las redes. Nada de eso me podría definir a mí, no pasa nada", cerró.