La nueva y explosiva canción de Jimena Barón que habla de una traición

"Cuando estaba mal me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor. Y fue en casa cuando la vio, esta es una señal, la araña es la traición", inicia la canción en el video donde aparece frente a una joven bailarina.

j mena - La Araña

"Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que fue al final mi amiga la que tanto me quería, me engañaba", sigue la letra de la canción, mientras Jimena Barón con una mirada de desconcierto ve los pasos de su acompañante, quien continúa bailando frente a ella.

La historia de la nueva canción podría relatar una polémica etapa de la cantante, en la que se separó de quien fue su pareja, Daniel Osvaldo, en medio de un escándalo y lo denunció mediáticamente por violencia de género. Desde que ocurrió la ruptura,Jimena Barón ha contado sus vivencias a través de sus canciones.

Sin embargo, la artista no ha emitido comentarios al respecto, manteniendo su actual relación sentimental con Matías Pelleiro.

Jimena Barón y su proyecto “lleno de emociones”

"Este es solamente el comienzo, uno de los tantos capítulos de un proyecto largo, profundo, íntimo, complejo, lleno de emociones, dolores, decepciones, alegrías, traiciones, tristezas, felicidad y esperanza", contó días atrás sobre su nuevo proyecto musical.

Además, reconoció que ella se siente "más 'contante' que cantante" y que eso es lo que la "abraza" y la "cura". "Encontré en el mundo de la composición, un poder inmenso de transformación", admitió.

Y concluyó: "La música me da la oportunidad de volver felices momentos que no lo fueron e inmortales alegrías que quiero eternas. Me invento finales, perdono, celebro, me río, bailo, y si del otro lado a alguien le sirve todo esto para algo parecido, gané de nuevo".