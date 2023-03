La mención a Shakira que hacen Bizarrap y Arcángel en la Music Sessions 54

shakira20.png

Ahora, se pudo conocer la letra de esta colaboración en el que Arcángel hace referencia al hecho de que por fin se le dio grabar una canción junto a Bizarrap y comenzó a lanzar las que serían pullas para algunos de sus colegas que han querido ver derrumbada su carrera, pero no han podido.

“Activo en la música, también la calle, mi reputación no se mancha (...) Como un alpinista, disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha (…) Este flow legendario no tiene adversario, como Maradona en la cancha (¡Auh!) Los maté y quieren que yo le baje (...) Quieren verme, hacerme fracasar, llevan años tratando, pero eso no va a pasar”, dice el verso inicial de la colaboración.

Bizarrap: la mención a Shakira

Arcángel y Bizarrap hacen referencia a Shakira en la sesión 54. En otro de los versos que entregó el reguetonero hizo una comparación en lo que respecta a su carrera cuando dice “descansé un par de año’, volví y me pegué, matándolo’ como Shakira y Piqué. Yo no juego al fútbol, pero los Pelé (...) Yo sé que les duele, subí de nivele’, ahora tengo propiedade’ y entro y parecen hoteles”, haciendo referencia a los logros y lujos que ha conseguido con su trabajo en la música.

Con este tema, Bizarrap logró así consolidar su nombre en la industria musical internacional con este nuevo artista que se suma a su larga lista de sesiones en las que cada cantante expresa lo que quiere, sobre distintos temas que ha vivido a lo largo de su carrera artística como personal. Es el caso de Arcángel, que también recordó que no tuvo una infancia fácil y viene de un barrio en el que quizás vivió momentos difíciles antes de conseguir la fama.