La lista de los artistas confirmados para el festival de Viña del Mar

Artista confirmada para #Viña2023: Christina Aguilera @xtina



La ganadora de seis Grammy dirá presente en el Festival de Viña del Mar junto a sus grandes exitos como “Reflection”, “Genie in a bottle”, “What a girl wants” o “Come on over baby”



¿Irás a verla? pic.twitter.com/A1q7RGBEiH