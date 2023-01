La impresionante cifra por la que Justin Bieber vendió su catálogo de canciones

El Wall Street Journal informó que el artista cedía sus derechos por unos 200 millones de dólares. “Hipgnosis ha adquirido todas las participaciones de Justin Bieber en sus derechos editoriales (incluida la parte del autor correspondiente a la interpretación), grabaciones maestras y derechos conexos de todo su catálogo”, declaró Hipgnosis, la sociedad de gestión de derechos musicales que ya posee los de los Red Hot Chili Peppers.

Asimismo, se conoció que el repertorio de canciones que vendió Justin Bieber incluye más de 290 temas, que fueron publicados antes del 31 de diciembre de 2021, entre ellos sus mayores éxitos “Baby”, “Sorry” y “Love Yourself”.

Este acuerdo es el último de una larga lista de compras de derechos de autor o derechos de publicación de catálogos de artistas, que se han convertido en activos valiosos, especialmente con la revolución del streaming. "El impacto de Justin Bieber en la cultura mundial durante los últimos 14 años ha sido realmente notable", dijo Merck Mercuriadis, fundador de Hipgnosis Song Management.

Y más adelante agregó: Esta adquisición se encuentra entre los mayores acuerdos jamás realizados para un artista menor de 70 años, tal es el poder de este increíble catálogo que tiene casi 82 millones de oyentes mensuales y más de 30 mil millones de reproducciones solo en Spotify".

La compra formaba parte de la asociación de Hipgnosis con la firma de gestión financiera Blackstone, que anunció a finales de 2021 una inversión de 1.000 millones de dólares para seguir comprando música.

Justice 4 all WE ARE ALL EQUAL : @notrorykramer x @evanpaterakis