La espera terminó: Shakira lanzó 'Monotonía', su nuevo tema con Ozuna

Desde horas antes del estreno miles de fans de todo el mundo, esperaban ansiosos en Youtube por ver finalmente el video oficial de 'Monotonía'. La plataforma explotó de comentarios, en su mayoría positivos, de quienes aplaudieron la inspiración de Shakira para escribir un tema que seguramente se convertirá en el himno de muchos.

Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video)

Cabe destacar que 'Monotonía' es el primer tema que lanza Shakira desde que hizo pública su separación con Gerard Piqué. Uno de los momentos más llamativos del video, es que comienza con el tema 'Te Felicito' de fondo, en la primera escena que aparece la artista desde un supermercado.

Las frases más fuertes de 'Monotonía' el nuevo tema de Shakira

La nueva canción de Shakira dura 3 minutos y en apenas sus 10 primeros minutos de estrenada, el video en Youtube superó las 75 mil visualizaciones, lo que representa una verdadera locura, y que apunta a que tendrá gran popularidad y probablemente lo veámos liderando las listas de todas las plataformas musicales.

Si bien la cantante colombiana había adelantado algunas frases del coro de este nuevo tema con Ozuna, tras su lanzamiento te contamos con más detalles cuáles son las frases más fuertes, que según los fanáticos van directamente dedicadas a Gerard Piqué:

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

- De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo... Te olvidaste de lo que un día fuimos

- Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo...

- Tu distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud... Tú no daba ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando.

- Ya de lo que había ya no hay na´Te lo digo con sinceridad tú estás frío como en navidad.

- No me repita la movie otra vez que esa ya la vi... Bebé yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí.