La emoción de Soledad Pastorutti por el lanzamiento de su nuevo disco: "Natural"

image.png

Este disco representa el trabajo número 19 d ela artista en su exitosa trayectoria. En esta oportunidad regresa a los sonidos de origen de Latinoamérica, en este trabajo contó con la presencia de Nico Cootton quien fue su socio en esta fusión de la música tradicional y los estilos de géneros más actuales.

"La paloma", “La del olvido”, “La llamadora”, -junto a Raly Barrionuevo- y “Bañado norte” , incluida la participación de Chango Spasiuk- ,además de temas inéditos como “Los paisajes”, “De solo pensar en ti” y “Copla de amor”, son algunas de las canciones que podrán escuchar sus fanáticos en este nuevo disco.

La felicidad de Soledad Pastorutti por el lanzamiento de su disco "Natural"

“En álbumes anteriores, yo hablaba mucho de una búsqueda. En este creo que va más por un encuentro con una estética musical que venía de alguna manera intentando desde hacía tiempo. Siento que este disco va por la colectora y no por la autopista”, manifestó Soledad.

No tiene demasiadas pretensiones a nivel comercial, aunque ojalá le guste a todo el mundo. Siempre digo que sacamos estos trabajos para que la gente lo compre, pero esos estereotipos que hoy conocemos como música comercial no lo tiene”, agregó.

“Es un álbum clásico para toda la vida. Fuimos a buscar a los guitarristas, a los acordeonistas y a los bajistas que sabían de la materia. Como resultado logramos que cuando tocás una zamba descubrís que suena bien. También está la visión que le aportó Nico junto a las cuerdas que después sumó Leo Sujatovich, que le dieron una visión ‘for export’”, sumó.

“Encontré un lugar muy privilegiado que me dio la gente. Me permite jugar con la música para divertirme, pero cada tanto me gusta plantar bandera en mi territorio y decir ‘esto era mío, acuérdense que de acá vengo’. Este disco tiene mucho de folclore, pero es más latinoamericano porque tiene, por ejemplo, un bolero u otro tipo de ritmos. Venía componiendo canciones y no quería que terminaran en un cajón. Este es el momento de sacarlas y me di ese lujo”, sentenció.