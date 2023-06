La China Suárez estrenó su nuevo videoclip "Desaniversario" ¿Con palitos a Rusherking?

Finalmente la China Suárez dio a conocer su trabajo musical titulado "Desaniversario" el cual estrenó en YouTube, en el que abrió su corazón sobre un amor que no fue. Allí muchos coincidieron que fue dirigida a su ex pareja Rusherking .

image.png

“Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, sino la frustración de algo que no pudo ser”, agregó y luego destacó de lo que espera de ella “Es lo que busco en la música. Es un poco lo que espero con mis canciones”.

Así dice la letra de la nueva canción de la China Suárez

La China - Desaniversario (Video Oficial)

Podría jurar que las mañanas

se hicieron para estar a tu lado

Que las canciones que escuchamos

se escribieron cuando nos encontramos

Podría jurar que cuando te vi

pensé que estábamos destinados

Y al tenerte yo pude comprender

que el amor no es tan malo

Pero tal vez, en algo me equivoqué

Y lo que pudo ser no va a ser esta vez

Yo me imaginé despertarme con vos

Y darte los buenos días

Sin darme cuenta que

Solo estaba en mi mente,

Quizás fue una utopía.

Yo te di todo de mí

Pero a cambio solamente recibí

Este desaniversario

Podría jurar que las mañanas sin vos

Se sienten algo vacías

Que las canciones que me llevan a vos

Ahora son de despedida

Podría jurar que a pesar de este dolor

Mi corazón no te olvida

Es que al perderte

Tuve que obligarme

A ser un poco más fría

Me desvelé

Toda la noche te esperé

Pero te miro y sé

Que no vas a volver.