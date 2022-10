La canción de Taylor Swift que revela el triángulo amoroso que vivió

Ahora, los fans de Taylor Swift intentan descubrir, entre las letras y los sonidos de los nuevos temas, a qué épocas de la vida de la artista pertenece cada canción, con el objetivo de averiguar a qué está haciendo referencia.

Aunque públicamente se ha sabido sobre las diferentes relaciones amorosas de la cantante a lo largo de 16 años de carrera artística, ella misma siempre se ha guardado las espaldas y nunca ha confirmado que una canción en concreto vaya para alguien en específico. Las claves están allí, para quienes las quieran investigar, pero sus labios están sellados.

Taylor-Swift-12.jpg

En canciones como Maroon y Question...? se habían establecido nexos de la relación que Taylor Swift mantuvo con Harry Styles a finales del 2012 y ahora, al parecer trae otro momento de su vida que la sitúa durante la primera mitad del 2016, cuando rompía su relación con Calvin Harris y salían a la luz las primeras imágenes que la relacionaban con el actor Tom Hiddleston.

La canción se llama Getaway Car y narra una relación que está condenada al fracaso por la forma en la que ambos se conocieron y sucedieron las cosas, por verse en vueltos en un triángulo amoroso donde más que una historia de amor, estaban siendo protagonistas de un auténtico circo (But with three of us, honey, it's a sideshow... And a circus ain't a love story, and now we're both sorry).

Taylor Swift - Getaway Car [Letra en español + Lyrics] // rep Tour //

El triángulo amoroso de Taylor Swift, Calvin Harris y Tom Hiddleston

Taylor Swift inició una relación sentimental con el DJ británico Calvin Harris a inicios de 2015 y permanecieron juntos por año y dos meses y ambos pusieron fin al romance el 2 de junio de 2016, con diferentes tuits y publicaciones en los que confirmaban su ruptura tras varias semanas de rumores de separación, profesándose respeto y admiración mutua.

El 15 de junio de 2016 aparecen las primeras imágenes de Taylor Swift besándose con el actor Tom Hiddleston; acto seguido, Calvin Harris borra todas las fotos en redes sociales junto a la que había sido su pareja y se acaba el respeto y la admiración. Taylor Swift, por su parte, hace lo mismo y comienza a planear la sombra de la infidelidad sobre su figura (el 2 de mayo de ese año se celebró la MET Gala y ya se filtraron imágenes de la cantante y el actor bailando juntos en el evento).