Kiss cerrará su gira de despedida con un gran show en el Madison Square Garden

Mucho tiempo ha transcurrido desde que Kiss comenzó a deleitar a millones de personas con sus particulares ritmos. Ahora su carreya está llegando al final con una gira llamada “End of the Road” que comenzó hace tres años y finalizará en diciembre del 2023.

Antes de llegar allí, tendrpán 17 shows en distintos lugares como: Texas , California, Washington, Canadá, Tennessee, Indiana, Illinois, Maryland, hasta finalizar en Nueva York, el 1 y 2 de diciembre.

“Kiss nació en Nueva York en la 23ª calle. Hace medio siglo. Será un privilegio y un honor terminar la gira en el Madison Square Garden, a 10 cuadras y 50 años de donde comenzamos”, fueron las palabras de los miembros del grupo.

Kiss - I Was Made For Lovin' You

Las entradas para sus últimas presentaciones saldrán a la venta a partir del 10 de marzo, en el que los asistentes disfrutarán de grandes temas como: “Rock and Roll All Nite”, “I Was Made for Lovin You” y “Detroit Rock City”.

¿Cuál será el futuro de Kiss?

Muchos fanáticos de la legendaria banda Kiss, se preguntan constantemente que pasará con ellos una vez que termine su gira de despedida. Ante esto, el cantante y fundador de la banda Paul Stanley dio unas declaraciones en la que fue muy claro al respecto.

“Ya no estoy interesado en hacer nueva música con la banda. No, no lo haré. Llegué a la conclusión de que nunca podré competir con el pasado. No porque no sea igual bueno, pero no tiene la conexión con momentos importantes de tu vida”, inició.

“No tiene ese extra que te hace decir de ‘Hey, recuerdo que escuché esta canción cuando tenía 18′ o ‘Escuché esta canción cuando estaba en mi primera cita’ o algo así. No puedo competir con eso. Es más que una canción; es una fotografía instantánea de tu vida en un momento determinado”, sumó.

Tiempo atrás, Gene Simmons explicó que ya era el momento de decir adiós: “La razón para dejar de girar es por el orgullo y el respeto por uno mismo y el amor y admiración por los fans, manifestó.

"Lo último que quieres ser es un boxeador campeón del mundo y permanecer en el ring demasiado tiempo. Es solo cuestión de tiempo hasta que tus piernas no puedan sostenerte y vayas a perder”, finalizó.