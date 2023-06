Karol G presentó: "Watati", la nueva canción de Barbie

Este sería otro de los aditivos para que muchas más personas vayan a ver la película, debido a que "La Bichota", tiene una gran cantidad de fanáticos en todos el mundo, por lo que de seguro querrán ver un tema de ella en la historia de la famosa muñeca.

Barbie es una de las películas más esperadas de 2023 y su estreno está rodeado de expectativas porque también contará con la participación de Dua Lipa, una de las estrellas del pop más destacadas en la escena mundial.

En el inicio del video se puede ver a Dua Lipa haciendo su propia personificación como una artista en los ensayos previos a una presentación, pero cuando comienza la interpretación se logran ver los zapatos que lleva Robbie personificando a la muñeca.

En el filme, la británica tendrá el rol de la Barbie Sirena y por ende aparece rodeada de una gran cantidad de prendas de vestir ubicadas en estanterías con brillo.

Dua Lipa - Dance The Night (From Barbie The Album) [Official Music Video]