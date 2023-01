¿Indirecta a Liam Hemsworth? Miley Cyrus enciende la polémica con una nueva canción

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCm2-eXhA5wD%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

La artista de 30 años también anunció que su canción saldrá el 13 de enero, que resulta ser el cumpleaños de su exesposo, Liam Hemsworth. Y aunque la ex chica Disney no ha comentado si su nueva música estaba destinada o no a coincidir con el cumpleaños de su ex, está claro por la letra que la canción está plagada de significado.

El divorcio entre Miley Cyrus y Liam Hemsworh

Vale recordar que el breve matrimonio entre el actor y la cantante, el cual duró solo ocho meses y cuyo divorcio se concretó en enero de 2019, estuvo plagado de momentos incómodos que trascendieron públicamente y en el que se notó la poca sincronía que existió entre la ex pareja.

Además, el inicio de año es importante para la ex pareja, que finalizó su divorcio en enero de 2020. En ese momento, una fuente cercana a Liam le dijo a E! News que ambos estaban ansiosos por cerrar este capítulo en sus vidas.

"Es un alivio para ambos que puedan separarse legalmente y dejar esto completamente atrás", dijo la fuente. "Ambos están muy dispuestos a desenredar cualquier asunto que quede por resolver".

MILEY.png

El actor de Los juegos del hambre solicitó el divorcio en agosto de 2019 después de menos de un año de matrimonio. Dos semanas antes, los dos anunciaron públicamente su ruptura, que al parecer fue de mutuo acuerdo.

"En constante evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras ambos se enfocan en sí mismos y en sus carreras", señaló el representante de la cantante en una entrevista al portal E! News.. "Siguen siendo padres dedicados a todos los animales que comparten mientras se toman amorosamente este tiempo separados".