¡Icónica! Así luce Dua Lipa como Barbie en su nuevo videoclip

Y, a solo un mes del estreno mundial de la cinta, Dua Lipa acaba de sacar a la luz el video de la canción Dance the night, una composición que hizo especialmente para el filme protagonizado por Margot Robbie.

El video, que ya está causando furor, está inspirado en looks de la casa Versace; adicionalmente, la artista aparece econ uno de los atuendos que utilizó en La Vacanza, colección que lanzó recientemente de la mano de Donatella Versace.

En el inicio del video se puede ver a Dua Lipa haciendo su propia personificación como una artista en los ensayos previos a una presentación, pero cuando comienza la interpretación se logran ver los zapatos que lleva Robbie personificando a la muñeca.

En el filme, la británica tendrá el rol de la Barbie Sirena y por ende aparece rodeada de una gran cantidad de prendas de vestir ubicadas en estanterías con brillo.

Dua Lipa - Dance The Night (From Barbie The Album) [Official Music Video]