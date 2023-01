Harry Styles en la cima: este es el récord mundial que logró

Y en torno a este último punto, Harry Styles tiene más que añadir: el Récord Guinness que obtuvo recientemente . The Official Charts Company reveló los sencillos más vendidos del Reino Unido de 2022, entre los que figuran él, Ed Sheeran, Fireboy DML y Kate Bush.

harry styles.png

Fue a través de la web oficial de . The Official Charts Company, quienes son la máxima autoridad en materia de logros que rompen récords, desde donde se dio a conocer que Harry Styles tiene entre sus sencillos la canción más reproducido en plataformas digitales de todo 2022.

La canción que logró romper el record es As it was, el primer sencillo de su disco Harry's House. De acuerdo con la información publicada por el sitio, esta canción acumuló 1.500 millones de reproducciones desde su lanzamiento, el pasado mes de abril, hasta el último día del 2022.

Harry Styles - As It Was (Official Video)

Los récords de Harry Styles

Sin embargo, este no es el primer récord que este sencillo impone. El mismo día que salió se convirtió en la canción más reproducida en Spotify a solo 24 horas de su lanzamiento, acumulando más de 16 millones de escuchas. Y, por si fuera poco, también estableció el récord de reproducciones semanales con 78 millones.

Entre otros logros de Harry Styles. También está el alcanzado por su tercer álbum, el cual ocupó el segundo lugar en la lista de los más escuchados en la plataforma musical, solo siendo superado por Un verano sin ti de Bad Bunny.

Además, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer que encabeza las nominaciones para la próxima entrega de los BRIT Awards. En esta gala, Harry Styles se alza con cuatro nominaciones, entre las que destacan Mejor Álbum, Mejor Canción, Mejor Artista y Artista Pop.