Harry Styles estrena video y se convierte en una criatura marina

Lo que más llamó la atención de este estreno, es que Harry Styles aparece con un look muy diferente, que muchos compararon con Tom Hanks en la película Naufrago por la barba que lleva. Y por si no fuera suficiente, sorprendió convertido en una criatura marina.

Harry Style se convierte en un tritón en su nuevo video

Lo que nadie se imaginaba era conseguirse a un Harry Styles marino, específicamente en un tritón, una especie de sirena, que pareciera estar inspirado en la misma Úrsula de conocida película 'La Sirenita'. La caracterización del famoso en este video, incluye tentáculos en la parte inferior de su cuerpo.

Durante el nuevo video, Harry es capturado por unos pescadores que lo intentan cocinar y más adelante se convierte en una atracción de feria con la que otros ganan dinero. Pero lo que queda muy claro, es que podría tratarse de uno de sus videos más divertidos y prueba de ellos son los comentarios de los fanáticos.

Este seria el tercer vídeo musical que Harry lanza de Harry’s House. Tras 'As it Was' y 'Late Night Talking', el músico apuesta ahora por 'Music For Sushi Restaurant', un tema que se encuentra entre los favoritos de los fans.