Furor en las redes sociales por el regreso de RBD a los escenarios: todo sobre el tour

La popular banda se reencuentra después de muchos años , y lo hará en 2023 con el tour 'Soy Rebelde World', con el que recorrerán varios países . Sin embargo, en medio de esta buena noticia, también hubo tristeza, porque Alfonso Herrera, uno de los famosos de la banda, no participará en el reencuentro .

Pero quienes sí dirán presente, serán: Anahí Puente, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez. Todavía están por definirse las fechas y países que visitarán los artistas con este reencuentro, pero tocará esperar hasta enero para conocer más detalles sobre el regreso de RBD.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmWm8GMPBjE%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by RBD (@rbd_musica)

El fuerte cruce de la ex RBD Anahí contra una presentadora que criticó su cuerpo

La cantante mexicana y ex integrante de la banda pop RBD, Anahí, decidió romper el silencio ante las críticas hechas por la presentadora azteca Maca Carriedo, quien ha lanzado duros comentarios sobre el cuerpo de la artista y la anorexia que padeció.

Aunque Anahí había hecho caso omiso a los constantes comentarios, algunos en tono de burla, recientemente decidió responder a la conductora cuando ambas coincidieron en el programa mexicano La Más Draga.

Todo ocurrió cuando la también actriz se encontraba como miembro del jurado y le tocó dar su crítica a una de las participantes. En ese momento, Maca Carriedo no le dio la palabra para que externara su punto de vista; por lo cual la famosa no se quedó callada. "Ya sé que te caigo medio gorda, pero no", le dijo Anahí.