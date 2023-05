Foo Fighters emocionó a sus fanáticos al lanzar un adelanto de su nuevo tema

La famosa agrupación liderada por Dave Grohl : Foo Fighters compartió en sus redes sociales un pequeño adelanto de su nueva canción que será parte del esperado disco "But Here We Are". A pesar de revelar el nombre del tema, este regalo fue bien recibido por sus fanáticos.

A pesar del corto materas los seguidores solo tendrán que esperar unas horas, debido a que el nuevo tema será lanzará este 17 de mayo, siendo el segundos sencillo de la banda luego del fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins, en marzo de 2022.

Foo Fighters dio detalles de su nuevo disco

Desde hace algún tiempo se ha especulado en las redes sociales sobre el lanzamiento del nuevo álbum titulado "But Here We Are". Finalmente anunciaron que a partir del 2 de junio todos sus seguidores podrán comprar este nuevo material.

“Un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia. Valiente, dañada e inquebrantablemente auténtica”, detalló el comunicado de la banda quien también di un adelanto de “Rescued”, primer sencillo de este disco.

“Es la primera de diez canciones que abarcan toda la gama emocional desde la rabia y la tristeza, hasta la serenidad y la aceptación, así como una mirada de puntos intermedios”, agregó el grupo que lidera el ex miembro de Nirvana.

“Under You”, “Haring Voices”, “But Here We Are”, “The Glass”, “Nothing At All”, “Show Me How”, “Beyond Me”, “The Teacher” y “Rest”, serán el resto de los temas de este nuevo trabajo que fue prodicido por Greg Kurstin y los propios Foo Fighters. Cabe destacar que este será el álbum número once desde su deburt en 1994.