"Estoy devastado": La dura decisión de Harry Styles sobre sus conciertos

A través de sus perfiles en plataformas digitales, Harry Styles anunció que, que en casi década y media de trayectoria profesional, nunca antes había tenido que aplazar un concierto por enfermedad.

Pero no se trata de una situación aislada, en realidad durante el último fin de semana sus directos han tenido que ser movidos debido a sus problemas de salud.

El emotivo mensaje de Harry Styles

"Hacia el final del show del miércoles comencé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces. He estado haciendo todo lo posible para poder cantar esta noche, pero acabo de estar con el médico ahora y estoy devastado porque simplemente no es posible. Hasta hace muy poco no he tenido que posponer un concierto por enfermedad en los 12 años que llevo girando”, escribió Harry Styles.

“Lamento mucho hacerlo y si hubiera alguna forma de que pudiera hacer el show lo haría. Lamento que esta noticia se acerque tanto a la hora del show, pero tenía puesta todas mis esperanzas en poder tocar para ustedes. Sé que varios de ustedes han planeado viajes a Los Ángeles para ver el espectáculo, y significa muchísimo para mí", publicó en sus perfiles de redes sociales.

Harry Styles pasó 12 años sin cancelar ni un solo concierto por enfermedad. Pero ha tenido que ser en este 2022 post pandemia cuando haya sucedido. Las fechas aplazadas de este fin de semana ya han sido reubicadas para enero de 2023.