Entre Lágrimas, Lady Gaga suspende un concierto a causa de una tormenta

Lady Gaga en un mar de lágrimas

La artista de 36 años decidió no finalizar su concierto en el Hard Rock Stadium y tras suspender la presentación, la intérprete de “Bad Romnce” ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se le vía realmente afectada, sin poder reprimir las lágrimas.

"Realmente tratamos de terminar el espectáculo esta noche en Miami, pero no pudimos, porque incluso cuando las lluvias pararon, hubo un rayo que cayó directamente al suelo muy cerca de nosotros", explicó Lady Gaga.

"Sé que durante mucho tiempo siempre he querido ser una perra mala e incondicional, pero lo que realmente quiero es también ser responsable y amorosa, y no sé qué haría si algo le pasara a alguno de los espectadores, o a cualquier miembro de mi equipo o mi banda o mis bailarines",dijo entre lágrimas, añadiendo "Lo que más vale la pena para mí es la vida".

Y, en medio de su notable estado de ánimo, para romper la tensión, Lady Gaga se ha disculpado por no cantar su tema "Rain on me" bajo la lluvia, tal como le pidieron los asistentes aprovechando la ocasión.

Poco después de publicar este vídeo, la artista hizo otra publicación en la que volvía a disculparse con sus fans de Miami y asegurando que lo hizo para garantizar la seguridad de todos.

"Era demasiado peligroso, los rayos eran impredecibles y cambiaban momento a momento, los amo. Mirad, durante años algunos de ustedes me han llamado 'madre monstruo', en mi corazón sabía que era mejor mantenerlos a salvo", escribió.