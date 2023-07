Elton John se despidió de los escenarios: El emotivo homenaje que le rindió Coldplay

image.png

El artista británico aprovechó para agradarle a todos sus fanáticos por el apoyo rebudio durante esos años: “Saben cuánto me gusta tocar en vivo. Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos. Están en mi cabeza, en mi corazón y en mi alma, y se los agradezco muchísimo. Nunca los olvidaré”,

“Quiero rendir homenaje a estos músicos. Son realmente increíbles (...) y son los mejores”, agregó John muy agradecido con sus fans.

Así fue el emocionante homenaje de Coldplay a Elton John luego de su retiro de los escenarios

Después que el artista británico realizara su último show, la banda liderada por Chris Martin decidió rendirle un homenaje a Elton en pleno concierto debido a todo lo que significó para la música y las personas a lo largo de más de 50 años.

La agrupación se encontraba en el mismo país que el artista; Suecia, aunque en la ciudad de Guthenburg, allí Martin sorprendió a todos los presentes al sentarse frente al piano a entonar Rocket Man, uno de los temas más representativos de Elton, el cual logró un gran estallido en el estadio.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCufg49tIayR%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Coldplay (@coldplay)

Sin embargo los asistentes se llevarían otra sorpresa, debido a que le realizaron una llamada a Elton quien también estaba en pleno show, viviéndose uno momento lleno de mucha emotividad, debido a que los presentes pudieron ver al artista y a su vez él a ellos.

Seguidamente Martin lo saludó y le dedicó unas especiales palabras: “Elton, queremos decirte de parte de todos los que estamos aquí, de todos los fans y de todos los artistas a los que has querido e inspirado y ayudado, que te queremos mucho. Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros”, inició.

image.png

“Todo lo que has hecho por la Fundación contra el SIDA, cada vez que has sido amable con alguien, todo lo que has hecho por LGBTQ, todo lo que has hecho por la moda y las gafas, todo lo que has hecho por la sensualidad y el amor. Todo lo que has hecho por la música, los miles de espectáculos que has hecho, te queremos mucho, te vamos a extrañar mucho”, destacó.