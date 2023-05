El palito que le tiró Anuel AA a Karol G en pleno show

image.png

Cabe destacar que Anuel y la cantante colombiana pusieron fin a su relación sentimental en el 2021 para luego iniciar un noviazgo con Yailin, aunque posteriormente también terminarían, por lo que ese momento dejó un mensaje contundente sobre ello.

“Y o y Yailín ya no estamos juntos por cosas de la vida (...) Va a ser madre ahora, luchadora, sola desde pequeña ... Apóyenla, ¿entiendes lo que te digo?, vaya, ya no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija", inició en ese entonces..

"Que no estemos juntos no quiere decir que no podamos tener una familia (...) Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad y ya. Ustedes saben cómo yo me comporto, como fui con Karol y como he sido con Yailín”, cerró el cantante.

¿Cuál fue la indirecta qué lanzó Anuel AA sobre Karol G en pleno show?

Una de las canciones que más ha dado de que hablar del cantante es 'Más rica que ayer', por lo que mientras la interpretaba, decidió hacer una parte a capela, sorprendiendo al lanzar una frase sobre su ex y Feid con quien aparentemente tiene una relación amorosa.

“Me dice que esto quede entre nosotros” y el público respondió, “Y muchos corazones rotos” y fue ahí donde cambió la letra original que decía, “¿será que el novio la dejó?”, para agregar, “¿Será que Feid la dejó?”,cantó Anuel mientras que toda la multitud lo ovacionó.

Como era de esperarse en tan solo minutos después esta frase dicha por el cantante no demoró en hacerse se viral en las redes, generando una gran polémica, en el que muchos estuvieron de su parte mientras otros criticaron su decisión de hablar de esa manera sobre su ex.