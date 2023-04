El inesperado y picante piropo que recibió Tini Stoessel de un famoso ¿De quién se trata?

Este fue para destacar en una parte a la artista argentina pero de manera muy picante como ya ha hecho en otra oportunidades: “Me habla muy rico aunque no sea Tini y abre las piernas como un Lamborhini”, fue el pequeño fragmento que escribió en su Twitter.

image.png

Algunos de los comentarios de usuarios de Instagram, destacaron que si habla de Tni ya les gustaba e inmediatamente iban a reproducirla.

¿Qué dice la letra de “Copas”, el nuevo tema de Maluma en el que mencionó a Tini Stoessel?

Muchos seguidores tanto de Tini como de Maluma comenzaron a preguntar si había otra parte de la canción que hablara de ella. Lo cierto es que solo fue esa en que la mencionaron, aunque el tema trata de una mujer que produce muhos sentimientos en un hombre

"Una, dos, tres copas a la cuarta ella se descoloca, saca el polvo que la vuelve loca Y solo pide una, dos, tres copas. Ella quiere y eso se le nota, y baila mientras se toca. Me gusta porque es fina, linda, no se enamora y baila sola, se descontrola, y no me ignora porque sabe lo que tengo, ella quiere lo que tengo".

Luego otra de las partes agrega: Fina, linda, no se enamora y baila sola, se descontrola y no me ignora porque sabe lo que tengo Ella quiere lo que tengo qué bien se forra el culito en la mini", y luego sigue la parte de la mención a Tini.

Jowell y Randy, Maluma - Copas (Video Oficial)

"Pero prefiero cuando está en bikini me habla muy rico, aunque no sea TINI y abre las piernas como un Lamborghini y es que yo-o-o muero por tenerte cerca Pa' que seas mía, pa' que seas mi diosa Yo sé que contigo jugaron, te lastimaron pero esto es otra cosa dale, bebecita, descuida Que nada malo va a pasar", agregan en la picante canción.