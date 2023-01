'El Hormiguero': así fue como adelantaron "por error" el nombre y fecha del nuevo disco de Tini Stoessel

Tini Stoessel estuvo como invitada en el programa español 'El Hormiguero' donde habló sobre sus nuevos proyectos y todo lo que trae para sus fanáticos este año. La argentina intentó enseñar a Pablo Motos a bailar, pero la práctica no fue suficiente, y prefirieron sentarse a charlar.

Cuando recién empezaba la entrevista, el conductor le dijo al público que el motivo de la visita de Tini Stoessel, era la presentación de un tema que estará además en su nuevo disco. Lo que no esperaba la cantante, es que Pablo revelara todo sobre este álbum así, sin suspenso alguno: "El single que se llama Muñecas formará parte de tu nuevo álbum que se llama Cupido que sale el 17 de febrero", tiró, dejando sin palabras a la artista.

"¡Lo dijiste así de una, pumba!", le respondió Tini Stoessel con evidente cara de sorpresa. Y el conductor al darse cuenta que se había adelantado, le preguntó: "¿No lo sabía la gente?". El incómodo momento estuvo acompañado de risas, y la argentina agregó: "Me dijeron que lo íbamos a presentar, pero yo todavía no había dicho el nombre... pero está bien, no pasa nada".

Las emociones de Tini Stoessel por su nueva música

Luego, terminaron por completo con el misterio al mostrar la portada de este nuevo disco que tiene muy ilusionada a Tini Stoessel. De hecho, al revelar la imagen, se emocionó hasta las lágrimas y aseguró que este álbum representa mucho para ella, en esta etapa de su carrera.

"Estoy emocionada porque el disco viene lleno de emociones y fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional... y también se atrasó por cosas que pasaron entonces", confesó. Y más adelante agregó: "Tenerlo y presentarlo... y esta canción también significa mucho. Espero que la gente lo disfrute".

Según contó la intérprete, "Cupido" se atrasó más de lo esperado, pero supone "el final de una etapa muy importante" para ella. Pues, este disco completa "toda una historia que formó parte de mi vida y cada canción tiene un significado", mencionó.