El hit de la hinchada argentina que compite con la canción de Navidad de Mariah Carey

No hay una persona que no haya escuchado en los últimos días el tema "Muchachos ya nos volvimo' a ilusionar" , original de la hinchada argentina y que su versión de La Mosca se ha convertido en todo un hit de este Mundial Qatar 2022 .

El tema contagia de la pasión mundialista a cualquiera, y es que se ha hecho viral en todo el mundo, pasando a ser un himno para la hinchada y la selección Argentina. Pero la gran sorpresa, es que en los últimos 30 días, la canción superó en el país y en otras zonas de la región al popular "All I Want For Christmas Is You", tema de Mariah Carey que suele ser tendencia todos los años durante la época navideña, según reportes de Google Trends.