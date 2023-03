El desopilante momento que vivió Alejandro Sanz en pleno show

Después del accidente en el que el guitarrista terminó en el suelo, tanto los involucrados como el público no pararon de reír durante unos segundos. Esta parte fue sin duda uno de los temas que de inmediato recorrió los distintos portales del mundo.

image.png

El momento de la caída del guitarrista en el concierto de Alejandro Sanz

El concierto que ofreció el cantante se realizó en el auditorio de Telmex y luego de que chocara con el guitarrista, terminado de rodillas en el escenario, de inmediato le tocó la cabeza a su músicó y continuó deleitando a todos los asistentes.

Sanz que interpretó todos sus éxitos como 'Amiga mía', 'No me compares', y 'corazón partío' tuvo este momento como una gran anécdota que de seguro sus fanáticos y sobre todo los que estuvieron presentes no la olvidarán durante un largo tiempo.

El español además de la ciudad de México y Guadalajara también visitó Querétaro y Puebla del pais mexicano, para luego ir su sudámerica dónde ofrecerá conciertos en las ciudades de Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo.