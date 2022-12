¿El adiós definitivo de Bad Bunny? el cantante anuncia que ya no hará conciertos

Todo apunta a que Bad Bunny no solo pondrá fin a su gira sino también a sus presentaciones en vivo, por lo menos por los próximos tiempos. Anunció que planea tomarse un receso y celebrar los logros obtenidos en estos últimos meses.

“Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco”, dijo el intérprete de Titi me preguntó.

bad bunny.png

¿Regresará Bad Bunny a los conciertos?

Se trata de un descanso laboral en el que Bad Bunny planea, por lo menos, no subirse al escenario. “Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabr*n. Te has roto el cul*”, agregó el puertorriqueño.

Con esto, lo que se espera es que no estén disponibles nuevos temas del boricua el próximo año y habrá que esperar hasta el 2024 para ver qué nuevas sorpresas traerá en este sentido.

bad bunny (7).jpg

Durante el 2023, Bad Bunny ha alcanzado muchos logros profesionales que lo han convertido en todo un fenómeno de la industria musical, pues rompió sus propios récords y ha recibido múltiples nominaciones a los premios más importantes de la música a nivel mundial.

De hecho, durante los últimos dos años se ha situado como el artista más escuchado en la plataforma Spotify, pues lanzó cuatro álbumes en los últimos 24 meses: YHLQMDLG, El último tour del mundo, Las que no iban a salir y Un verano sin ti, este último haciendo historia al recibir una nominación a Álbum del año en los premios Grammy.