Dua Lipa se bajó de participar en el Mundial Qatar 2022: la razón

Cuando faltan tan solo días para que arranque la Copa Mundial de Fútbol, fue compartida la lista de los famosos que estarían al frente del show musical, entre los nombres sonaba fuertemente el de Dua Lipa, quien supuestamente acompañaria a Shakira, la banda BTS y Black Eyes Peas en la apertura del Mundial, pero la artista aseguró que no está en sus planes formar parte de la gala.

Dua Lipa utilizó sus redes sociales para aclarar todo sobre estos rumores y dijo: "Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", escribió en las historias de Instagram.

WhatsApp Image 2022-11-13 at 19.15.37(1).jpeg Captura de pantalla: Instagram Dua Lipa

Shakira abrirá el show de apertura del Mundial Qatar 2022

El nombre de Shakira nuevamente acaparó los titulares de la prensa, y esta vez por un anuncio muy importante para su carrera: la cantante colombiana formará parte de la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022.

La información fue publicada este jueves en las redes sociales de 'The World Music Awards', y aunque a las horas eliminaron el tweet, todos los medios replicaron la noticia. Pero no sería la única artista, junto a Shakira estarían convocados The Bleack Eyed Peas, los BTS y Dua Lipa, que se bajó de la posible convocatoria.

Esta seria la cuarta vez que Shakira participa en la Copa Mundial de Futbol, y en esta ocasión se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre en el estadio Al-Bayt de Qatar, donde los famosos pondrán a bailar a todo el público presente y a los fanáticos que seguirán la ceremonia de apertura desde sus casas.