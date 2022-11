¡Después de 8 años! Jennifer López anuncia un nuevo disco para 2023

El disco lleva por nombre 'This Is Me... Now' y está programado para estrenarse oficialmente en 2023. JLo utilizó sus redes sociales para dar la gran noticia, y en el posteo adelantó que se trata de un disco con 13 canciones, y aseguró que será la mejor manera de celebrar los 20 años de un álbum que cambió su vida y que coincidió con la primera etapa de su amor con su actual esposo Ben Affleck.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClYsm3ajAD0%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

La cantante compartió un video que comienza con la portada del que fue uno de sus discos más exitosos, 'This Is Me... Then', una imagen que empieza a transformarse hasta llegar a la JLo actual con un look espectacular y donde para muchos, luce mucho mejor.

El anuncio de Jennifer López finalizó con un mensaje que dice The musical experience 2023 que promete un nuevo año cargado de música y espectáculo sobre los escenarios al más puro estilo JLo. Como era de esperarse, en solo horas el video superó las 10 millones reproducciones y explotó de comentarios y Likes de sus seguidores.

La incertidumbre de Jennifer López

En las últimas horas los más de 227 millones de seguidores de Jennifer López en Instagram se preocuparon, al notar que la artistas habia eliminado todas sus fotos y todas las publicaciones de su feed, lo que por supuesto generó rumores y especulaciones sobre qué le podría estar sucediendo. Y auqnue se dijeron muchas cosas, la realidad fue revelada por la propia cantante con su nuevo disco.

A través de un comunicado de prensa, la cantante dijo que este nuevo disco "narra el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas. Un proyecto emocionalmente crudo y honesto, diferente a cualquiera que haya producido antes, ella escribe y canta sobre su vida y experiencias que resonarán en todos nosotros", expresó.

jennifer lopez15 e1499958484513.jpg

Y más adelante agregó: "Además, estas historias autobiográficas informadas por el álbum darán como resultado otros proyectos muy personales que se lanzarán el próximo año… Hay más por venir”.