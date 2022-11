David Guetta llega a la Argentina: todos los detalles

Aunque la página oficial del Movistar Arena ya hizo pública la noticia con un flyer, no dieron mayores detalles sobre la presentación y costos de las entradas. Lo que sí anunciaron, es que los boletos se venderán a partir del próximo lunes 28 de noviembre desde las 10 de la mañana. Al parecer, a diferencia de otros conciertos, este contará directamente con la venta de entradas general y no con anticipadas para determinados bancos.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClW4AwZJWPF%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Movistar Arena Argentina (@movistararenaar)

David Guetta ha sido reconocido en múltiples ocasiones por la revista DJ Mag como el Mejor DJ del Mundo, creador de éxitos como «Titanium», «Bang My Head» o más recientemente «I’m Good (Blue) presente en el Argentina Hot 100. Asimismo, cuenta con más de 10.000 millones de streams, 50 millones de discos vendidos y múltiples certificaciones de oro y platino.

Otro dato interesante del artista, es que se ha reivindicado como el DJ y productor más exitoso de las últimas décadas. Y ha contado con colaboraciones estelares con artistas como Lady Gaga, Snoop Dog, John Legend, Usher, Rihanna, Sia, Justin Bieber, Nicki Minaj, Black Eyed Peas, Kid Cudi, entre muchos otros, Guetta hará un recorrido imperdible por su vasto repertorio de éxitos que le han valido ser reconocido como el DJ #1del mundo por diversos medios especializados a nivel mundial a lo largo de su exitosa carrera.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCkhI4dtqU-t%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by David Guetta (@davidguetta)

El éxito de David Guetta en el 2022

Tras comenzar su tour por Sudamérica el 2 de enero en Punta del Este, será el turno de la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar de su música a lo grande.

En lo que va de 2022 ha lanzado una serie de colaboraciones, entre las que destacan su reelaboración de baile moderno de “Satisfaction” con Benny Benassi y el éxito comercial “Don’t You Worry” con Black Eyed Peas y Shakira. Para redondear un verano impresionante, lanzó el himno pop del Reino Unido “Crazy What Love Can Do” con Becky Hill y Ella Henderson, y el éxito global “I’m Good (Blue)” con Bebe Rexha, que alcanzó el número 2 en Spotify global, y ha conseguido más de 500 millones de streams y ha sido certificado como platino.

Mientras sigue dominando las listas de éxitos mundiales y ofreciendo algunos de los sets más emocionantes de su carrera, al tiempo que amplía su visión creativa, explora nuevos sonidos y evoluciona como artista, David Guetta demuestra una y otra vez por qué es el artista electrónico más apreciado de nuestra generación.