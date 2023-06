David Bisbal incursionó en un nuevo género musical ¡Sorpresivo!

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCtjN-69sNmN%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal)

El cantante decidió sorprender a sus fanáticos y mostró este tema en la mítica sala "La Descarga" de la ciudad de Los Ángeles, transportando a través de los diversos paisajes de la ciudad, abarcando lugares como el skyline hasta el interior de un local donde todos bailan al ritmo de la bachata.

Así es la nueva Canción de David Bisbal

El nuevo tema que promete contagiar a muchos con sus diversos ritmos reza: "Desde la noche en la que me dejaste, nada que yo me logré acostumbrar ¿Cómo se vive sin tener tus besos? ¿Cómo se vive sin verte bailar? Cada mañana a mí me falta el aire", inicia.

"Solo al despertarme te empiezo a soñar. Esto se ha vuelto eterno sin tus besos. Ay, ay, ay, me acuesto sin tu boca y pienso. Ay, ay, ay, un beso como los que tú me das no hay, y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás, te vivo deseando Ay, ay, ay, no sé cómo vivir con ese", continua la contagiosa canción.

"Ay, ay, ay, bailar esta bachata como ya no hay, me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás ¿Qué es lo que pasa contigo? Que no me quieres como antes, dime por qué mi castigo, si solo te di todo para ti, y ya le dije a mis amigos, que esto se acabó contigo", detalla sobre los fuertes sentimientos que siente por la mujer.

David Bisbal - Ay, Ay, Ay

"Que no digan más tu nombre, que por algo tú te escondes ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Otra vez me está faltando el aire, ¿qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Y sin ti siempre me falta el aire, te vivo deseando Ay, ay, ay Me acuesto sin tu boca y pienso", detalla.

"Ay, ay, ay, un beso como los que tú me das no hay, y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás, te vivo deseando Ay, ay, ay, no sé cómo vivir con ese, Ay, ay, ay, bailar esta bachata como ya no hay, me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás".

"Ay, ay, ay, me acuesto sin tu boca y pienso, Ay, ay, ay, un beso como los que tú me das no hay, y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás, Ay, ay, ay, Bailar esta bachata como ya no hay, Bailar esta bachata como ya no hay, Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? No ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo?", finaliza la nueva canción de David Bisbal.