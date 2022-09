Danna Paola impacta en Miami durante la presentación de "XT4S1S"

dannapaola1.jpg

A pesar de los rumores insistentes sobre presuntos problemas de la salud, la cantante ha sido firme negando esto y lo demostró esa noche luciendo una esbelta silueta con un sexy atuendo.

La mexicana vistió unos jeans negros con aberturas y cintas en las piernas, que complementó con un crop top tipo bikini del mismo color, un guante largo de vinipiel, gafas de sol, joyas de diamantes y una cadena para enmarcar su cinturita.

¿De qué trata XT4S1S?

Después de la presentación, Danna Paola dijo: “Es una gran experiencia poder compartir, y vivir al máximo ‘XT4S1S’ en un club tan popular de Miami. La fiesta acá es increíble y la energía de la gente lo hizo una noche icónica”.

“XT4S1S’ es lo más fiel de mi carrera, es la representación de la libertad en la que me encuentro en todos los sentidos, por primera vez no me dejo guiar por el qué dirán, ni por complacer a nadie, solo disfruto el conectar conmigo al crear música y disfrutar junto a las personas que quieran conectar. Ahora vivo mi música al 1,000 por ciento, éxtasis es un estado de ánimo en el que estoy creando música, siendo yo y expresando mi energía plena a través de mi arte”, apuntó la cantante.

Según un comunicado emitido previo al estreno de la canción, la letra “habla de ‘una noche loca’ y los efectos de estar en éxtasis, sentirse feliz, imparable, invencible, viviendo emociones con intensidad; siendo ella sin importar el qué dirán, solo disfrutando y viviendo el momento”.