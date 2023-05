¿Daft Punk se presentará en la Argentina?

image.png

“Si ponés en Google Maps la coordenadas de ‘Loose Yourself to Dance´ te muestra Times Square. Las de ‘Instant Crush’, al Parque Ibirapuera, en San Pablo. Y si elegís ‘Giorgio by Moroder’, PLAZA DE MAYO EN BUENOS AIRES!!!!!”.

Tanto los fanáticos como los expertos en la materia de coordenadas han logrado deducir a que ciudades pertenecen, motivo por el que también podrían estar presentándose en: Centro Geroge Pompidou, en París; la Opera House, en Sidney; el Unicorn Gumdam Statue, en Tokio; y el Muelle de Santa Mónica, en Los Ángeles.

El último disco del dúo fue uno de los más exitosos de su carreras gracias a la canción "Get Lucky" una de las que más ha pegado en los pasados años, recibiendo varios premios incluyendo el codiciado Grammy. Además también fueron condecorados como la mejor grabación del año y de igual manera a la interpretación.

Ahora este reciente trabajo seguro deleitara a su gran cantidad de fanáticos que llevan años esperando un nuevo contenido, siendo este uno de ellos, debido a que tendrá 35 minutos de música inédita, además de 9 temas especiales para sus seguidores.

