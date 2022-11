¿Cuál es la historia de la canción "Encontrarte"de Oriana Sabatini?

Catherine Fulop, sobre Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Esto me da miedo que…”

Resulta que en la promoción de esta canción, la argentina dijo que se trataba de una colaboración con Camila Cinalli, y surgieron las dudas de los cibernautas al no registrar de qué artista se tratara. Pero Oriana Sabatini se encargó de despejar todas las dudas, y la historia detrás de este nuevo tema, realmente sorprendió.

Justo el día del estreno, la cantante compartió una canción vacía en las diferentes plataformas y todos pensaron que se trataba de un error, pero nada más alejado de la realidad.

La explicación de Oriana Sabatini

"Hace unos días anuncié el lanzamiento de una canción con Camila Cinelli, una persona que todos deberían conocer", comenzó explicando Oriana Sabatini a través de un video compartido en sus redes sociales. Y más adelante agregó: "Ayer subimos una canción vacía y muchos me estuvieron preguntando si fue un error. Y no, no fue un error. Todo esto fue una acción que hicimos con un ONG que se llama Mising Chilldren y Camila es una chica que desapareció en 2015", expresó la artista.

Oriana además insistió en que "todavía seguimos buscándola y para que Camila haga música o cualquier otra cosa que se proponga, primero se necesita que se conozca su cara y su historia para encontrarla", agregó Oriana Sabatini. Y aseguró que con este nuevo tema busca concientizar y hacer pensar a toda la sociedad.

Asimismo, le pidió a todos sus seguidores que compartan a Camila en tus redes sociales con la etiqueta #EncontremosACamilaCinalli "para que tenga todos tengan su cara presente", escribió además Oriana Sabatini para acompañar el posteo.