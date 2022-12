Convertidos en muñecos animados: los Backstreet Boys estrenaron el video 'Christmas In New York'

Los Backstreet Boys estrenaron el video musical de su canción ' Christmas in New York', como parte del primer álbum de Navidad que lanzaron y que lleva por nombre 'A Very Backstreet Christmas', que ha causado furor en los fanáticos.

Este trabajo discográfico debutó en el puesto #1 del chart 'Top Holiday Albums de Billboard', y es que antes de este lanzamiento la banda ya había estrenado el clip de 'Last Christmas', que también forma parte del disco de Navidad. En el caso de este sencillo, encabezó las listas y se convirtió en el primer #1 de Backstreet Boys desde el éxito de 'I Want It That Way'.