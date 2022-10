Con la voz de Freddy Mercury, Queen publica "Face it alone", la canción oculta por 30 años

Face It Alone, fue grabada por Queen en 1988, cuando todavía vivía su líder y vocalista, Freddie Mercury. El tema pasó por el estudio hace 34 años e iba a formar parte de grandes éxitos como I Want It All en el álbum The Miracle (1989).

La canción con la voz de Freddy Mercury ya está disponible en tiendas digitales y será parte de una edición de lujo del disco The Miracle que saldrá a la venta el 18 de noviembre.

Queen - Face It Alone (Official Lyric Video)

Será el próximo 18 de noviembre cuando la banda británica saque a la luz una reedición de su disco número 13, el penúltimo del grupo con Freddy Mercury en vida, Queen The Miracle Collector’s Edition, un álbum para coleccionistas que incluye seis canciones inéditas más y las llamadas The Miracle Sessions, varias grabaciones del grupo en el estudio durante el proceso creativo entre 1987 y 1989.

Las canciones inéditas de Freddy Mercury

Face It Alone es la primera canción que sale a la luz con la voz de Freddie Mercury desde hace ocho años. En 2014 la banda incluyó, en el álbum Queen Forever, tres canciones inéditas con la voz de Mercury: Let Me In Your Heart Again, Love Kills y There Must Be More To Life Than This.

Fue en el mes de junio, luego concierto por el jubileo de platino de la reina Isabel II, que el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor durante una entrevista con la BBC radio revelaron que existía la canción Face It Alone.

“Casi nos habíamos olvidado de ella”, confesó Taylor. Este último sencillo fue uno de los cerca de 30 grabados durante las sesiones de composición de The Miracle. Tras tomar la decisión de reeditar este álbum, los miembros de la banda volvieron a escuchar las grabaciones de esos años y se reencontraron con algunos de estos temas.

A la nueva canción de Queen solo le bastaron cinco horas para superar las 300.000 visualizaciones en YouTube. El tema comienza con un punteo de guitarra y mantiene durante los cuatro minutos que dura un tono solemne y triste. Para cuando la banda grabó esta melodía, Freddie Mercury ya estaba enfermo de sida y falleció dos años después del lanzamiento de The Miracle. Brian May la define como un tema “muy bello y conmovedor”.