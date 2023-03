Coldplay estrenará película de sus conciertos en Argentina

coldplay3.png

Coldplay: la película

Estos conciertos ahora se podrán revivir uno a uno en las salas de cine ya que la agrupación inglesa anunció en sus redes sociales el estreno de la película acerca de las diez presentaciones que llevó adelante en Argentina, bajo el nombre Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate.

La película sobre estos conciertos podrá verse en los cines del mundo solo en dos fechas. 19 y 23 de abril y en salas que contarán con tecnología 4D. Además. a proyección contará con imágenes y videos inéditos de los conciertos.

La película sobre los conciertos de Coldplay en Argentina incluye imágenes que no se mostraron durante la transmisión en vivo y también mostrará un cortometraje exclusivo, realizado detrás de escena con nuevas entrevistas con la banda.

coldplay (2).jpg

El público podrá disfrutar de ver a la banda interpretar éxitos de toda su carrera, incluidos Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars y My Universe, y presenta apariciones especiales de múltiples -La ganadora del Grammy HER y Jin de BTS , quien actúa junto a Coldplay para el debut en vivo de su sencillo The Astronaut.

En Argentina, Coldpay rompió el récord de más conciertos en el Monumental de River Plate, un récord que estaba en manos de Roger Waters, quien hizo nueve presentaciones en 2012.

Por esta gira, River recibió la cifra 5 millones de dólares por los diez conciertos que realizaron los ingleses, es decir 500.000 dólares por cada uno de los shows.