Britney Spears prepara su nuevo trabajo musical junto a Willi.i.am

Willi.IAm también mostró un pequeño adelanto de lo que será esta nueva canción, además de escribir lleno de mucha emoción: "¡¡¡Uh Oh!!!". En el video también se escucha una parte del tema que grabaron juntos hace 10 años: "You are now now rocking with.

¿Cuándo sale el nuevo tema de Britney Spears?

Al final de la publicación del cantante, se puede observar la fecha en el que todos podrán ver este nuevo trabajo, el cual será el próximo viernes 21 de julio. Es por ello que los fanáticos de Britney solo tendrán que esperar solo unas pocas horas para finalmente ver algo nuevo de ella.

Esta pareja también trabajó junta en el 2011 con el sencillo 'Big Fat Bass', el cual fue parte del álbum de Britney "Femme Fatale" de Spears. Además hicieron parte en el exitoso tema "Willpower" de Will.I.Am, que también contó con video, siendo visto por millones en Youtube.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCu5PECari70%2F%3Figshid%3DMTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by will.i.am (@iamwill)

Cabe destacar que Will.I.A. también fue productor ejecutivo del álbum de la cantante. Este tema será el primer lanzamiento de Spears desde que se unió a Elton John en "Hold Me Closer", un remix del gran éxito Tiny Dancer, el cual le sirvió para aparecer en las listas de Billboard luego de más de una década de ausencia.

Ahora solo habrá que esperar la repercusión de este nuevo sencillo, el cual seguramente seguirá el mismo camino de su último trabajo, debido a que muchos estaban esperando su regreso de manera continua a la música.