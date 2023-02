Bomba: Karol G y Romeo Santos encendieron las redes con un adelanto de su nuevo tema

El intérprete publicó en su cuenta de Instagram, un video en el que aparece al volante de su auto y deja escuchar los primeros versos de la canción: "No funcionamos. Lo dimos todo, pero no se nutrió. Por eso nos vamos, pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebé... que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos", se escucha también cantar La Bichota.

Más adelante, Karol G le comentó lo que parece ser otro verso de la canción: "Los bellaqueos no se olvidan", en respuesta a la descripción del post de Romeo Santos, que escribió: “Nuestro amor ta’ jodio, pero que sensación en la cama se acaban los líos”.

Poco a poco, los artistas han tirado pistas de lo que será esta colaboración, que se la tenían bien guardada, pues todos apuntaban a Shakira, pero Romeo llegó primero.

Además de este breve adelanto, Karol G publicó una serie de fotografías con el título de la colaboración junto a Romeo Santos. En las imágenes se ve sobre un fondo rosa, y vestida de forma muy atrevida, con tomas en plano detalle, y como era de esperarse, el posteo explotó de comentarios.