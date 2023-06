Bizarrap: Los memes más populares de su reciente clip con Peso Pluma

image.png

La mayoría de ellos fueron para expresar lo muchos que les gustó el video, pero llenos de mucha creatividad, debido a que Bizarrap es una del os celebridades del momento, además hace poco fue considerado por la revista Time como una de los 10 artistas líderes de la proxima generación.

Los memes de la Music Sessions #55 de Bizarrap

Este nuevo tema trata de dos personas que están dolidos y quieren irse d efiesta para tratar de olvidar todo: “Sigo aquí, ando varias noches sin dormir, Estoy pedo, no te voy a mentir, le hable a otra morrita al deducir que te perdí. Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar con otra piel te voy a olvidar", reza parte de la letra.

"De mi mente yo te voy a sacar, y ya nos verán pistear, pura cadena gruesa y la plebitas son del Instagram. Diamantón llevo en mi GlockPatek Phillipe es mi reloj, Yo sé qué tanto me costó, y ahora navegamos por L.A. y pa’ Sinaloa me voy también, y las champañitas saben bien", agregan

"Así no más compa Biza, pura doble P, arriba los corridos, sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir, todo cambió cuando te fuiste de aquí, ya me prometí no repetir, ya será muy tarde pa’ cuando quieras más, tú solita tienes que aceptaren mis brazos ya no vas a estar".

"Y ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y la plebitas son del Instagram, Diamantón llevo en mi GlockPatek Phillipe es mi reloj, yo sé qué tanto me costó y ahora navegamos por L.A. y pa’ Sinaloa me voy también, y las champañitas saben bien”, dice la canción que causó muchos memes de parte de los seguidores.

image.png

image.png

image.png

image.png