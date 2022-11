Beyoncé lidera las nominaciones de los Premios Grammy 2023

La estrella del pop está nominada a mejor álbum, Renaissance, y su tema "Break My Soul", obtuvo las nominaciones a mejor canción y grabación. También obtuvo tres nominaciones de R&B, una por su tema nominado al Oscar "Be Alive" y dos en la categoría de baile, una novedad para la cantante.

La música latina no tuvo la presencia que muchos esperaban en las categorías más importante. Bad Bunny solo obtuvo dos nominaciones en esta ocasión, aunque una de ellas fue para una de las categorías más importantes: álbum del año. Rosalía, por su parte, no consiguió entrar en las nominaciones más relevantes.

Mientras que, Kendrick Lamar se sitúa en segundo lugar con ocho nominaciones. Y para el galardón más importante de los premios, el de mejor álbum, los rivales de Beyoncé y Lamar serán ABBA, Adele, Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Coldplay, Lizzo y Harry Styles.

Por otro lado, para el Grammy a mejor canción del año, los finalistas son Beyoncé ("Break My Soul"), Harry Styles ("As It Was"), Adele ("Easy on Me"), Lizzo ("About Damn Time"), Sara Davis, Gayle & Dave Pittenger ("bcdefu"); "All Too Well" (Taylor Swift); "Bad Habit" (Steve Lacy); "The Heart Part 5"(Kendrick Lamar) y "Just Like That Bonnie Raitt" (Bonnie Raitt).