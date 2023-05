Bad Bunny lanzó el video 'Where She Goes' cosechando millones de visitas en pocas horas

Después de ese adelanto llegó el día, y este 18 de mayo en horas de la tarde se estrenó en YouTube 'Where She Goes' . La nueva canción es en español a pesar de su título y como era de esperarse en menos de 24 horas ya acumula millones de vistas.

Cabe destacar que este nuevo tema llega luego de un receso musical, aunque hace poco celebró con el Grupo Frontera en “un x100to”, la cual ocupó el lugar No. 3 en la lista Hot Latin Songs de Billboard y después el puesto No. 1 en las listas Latin Airplay y Billboard Global Excl. U.S.

Así dice la letra de a nueva canción de Bad Bunny

Baby, dime la verdad si te olvidaste de mi, yo sé que fue una noche na' má', que no se vuelve a repetir tal ve' en ti quise encontrar lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar Entonce' vamo' a competir, a ver, ey no me gusta perder Dime qué vamo' a hacer, inicia el tema.

Me paso mirando el cel, wow, no puede ser aunque me tarde un poco, juro que vo'a responder quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver encima de mí gritando: "Uh, uh, uh" Lo rico que te ves chingando, uh, uh, uh, No sé qué estamo' esperando.

El orgullo nos está ganando by, dime la verdad si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche na' má' que no se vuelve a repetir tal ve' en ti quise encontrar ey, lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar entonce' vamo' a competir, a ver, ey.

Bad Bunny - WHERE SHE GOES (Video Oficial)

Uh, desde que nos vimos pienso en cómo nos comimos, ey después dividimo', cada cual por su camino nn la alformbra aún están las mancha' de vino ¿Dónde está ese totito? Que lleva timepo perdido si te digo que me gusta', que está' buena, no lo tome' por cumplido.

Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido, ey y hace tiempo que quiero chingar contigo mami, te vo'a dar hasta que te duela la popola como blow (Blow) Me gusta tu flow (Flow) tranquilita tú siempre te roba' el show (Ey) una perversa, le vo'a dar dembow (Mami).

Si se pone en cuatro, I go where she goes so, mami, dime a ver I wanna feel that pussy again, tú tiene' piquete y yo también (Yo también) por poco pierdo y te envío un DM, ey pa' decirte la verdad que no me he olvida'o de ti Yo sé que fue una noche na' má'.

Que no se vuelve a repetir tal ves en ti quise encontrar lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar Entonce' vamo' a competir, a ver, ey, cierra la canción que prmete alcamzar muchas millones más de zizualizaciones en las proximas horas.