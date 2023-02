Así se vivió el inicio del Cosquín Rock 2023

Así deberías llevar tu look rocker según Cata Spinetta

Uno de los grupos que más disfrutó la audiencia, fue Skay, en las que miles cantaron sus grandes éxitos y cerraron llenos de euforia con “JiJiJi”. Divididos también hizo algo parecido interprendo uno de sus clásicos como:-”Haciendo cosas raras”, “Sábado”-; gemas ocultas -una hipnótica “Gárgara larga”, entre otros.

Cabe destacar que este domingo continua la gran lluvia de artistas en el Aeródromo con la presencias de grandes como: Cruzando el Charco, El Plan de la Mariposa, Cosas Extrañas, Las Pastillas del Abuelo, Ciro y los Persas, La Vela Puerca y Los Pelotas.

Andrés Calamaro en Buenos Aires: un regreso cargado de rock y grandes hits

Andrés Calamaro regresó a los escenarios y demostró que la conexión con su público está inctanta. Su más reciente presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires dejó en claro que los tres años de ausencia no hicieron mella en el ánimo de la gente por escucharlo.

El cantante ofrece una serie de recitales en la capital , pero la realizada recientemente revela no solo el estado de ánimo y la calidad de sus presentaciones. Le dio nueva vida a esos hits inoxidables, todo con la mayor sobriedad para hacer lucir sus canciones.

Presente, con su look icónico de gafas negras y rulos, Andrés Calamaro presentó su rock en estado puro. “Buenas noches, Buenos Aires. Barrio bohemio”, saludó en doble guiño a Villa Crespo -donde se ubica el estadio- y a la primera canción de la noche, “Bohemio”, iniciando el camino por su catálogo a través de otras 23 piezas.

Al cantante lo acompañaron Mariano Domínguez en el bajo, Martín Bruhn en batería, Germán Wiedemer en piano y Julián Kanevsky en guitarra. Se trató de una presentación en la decidió romper las métricas originales y cantar a su modo, la guitarra, percusiones -maracas en “Para no olvidar”, un cencerro muy a lo Miguel Abuelo- y alguna que otra excursión a sus teclados.

Entre todos, formaron versiones que se destacaron por los detalles: la mirada de Willie Colón impresa en la remera del cantante hizo juego con el sabor latin jazzero sugerido en el pulso y los fills en “Los aviones”, finalizada con los versos de “El ratón” (Cheo Feliciano). O el doblez melódico de “Mil horas” (Los Abuelos de la Nada) para cerrar “Tuyo siempre”. La hondura post-punk en “All You Need Is Pop”, joyasalmonera. El entrañable dueto con Zoe Gotusso para “Tantas veces”. O la jam hendrixiana para rematar “Alta suciedad”.