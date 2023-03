Así fue el apasionado beso entre Lali Espósito y Nicki Nicole

Lali decidió darle un gran beso a la trapera que mostró una cara de que no se lo esperaba, pero esto produjo un gran estallido en todos.

No obstante, ese no fue el único momento destacado de la noche, debido a que cuando entonó el sencillo “No estoy Sola”, no pudo evitar romprerse en llanto y decidó a gradecer a todos: “No estoy sola. Hace mucho años me acompañan. Gracias, amor”.

“Gracias por esta locura, por estar conmigo. De corazón. Muchas gracias”, sumó y volvió a dirigirse a sus fanáticos aún en medio del llanto, luego de que estos gritaran muy fuerte: "te lo mereces".

"Muchas gracias. Gracias por este sueño, gracias por estar acá. Gracias a mis amigos y a mi familia que siempre están. Muchas gracias”.

Lali Espósito vivió otro emotivo momento junto a su ex pareja Peter Lanzani

En una noche que estuvo marcada por momentos único llenos de mucha emoción, la cantante Lali Espósito tuvo un inesperado encuentro con su ex pareja Peter Lanzani.

“No, no, no”, fueron las palabras de la artista que no podía salir de su asombro, luego de ver al flamante protagonista de Argentina, 1985.

Espósito no dudó en salir corriendo para saludar y agradecer a su amigo de haber asistido a su último show de la gira que sin duda estuvo lleno de muchos emotivos momentos.