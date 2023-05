Anuel AA encendió las redes al dedicarle una canción a Karol G

Hace unos días en pleno concierto realizado en el estado de La Florida de los Estados Unidos, Anuel AA le lanzó una indirecta a su ex pareja Karol G mientras interpretaba la canción "Más rica que ayer", generando una fuerte ovación por parte de los presentes.

“ Me dice que esto quede entre nosotros” y el público respondió, “Y muchos corazones rotos” y fue ahí donde cambió la letra original que decía, “¿será que el novio la dejó?”, para agregar, “¿Será que Feid la dejó?”, cantó Anuel mientras que toda la multitud lo ovacionó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCrrHwWbO-2k%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=49f9914b-e63e-4167-b170-c806008661fa&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by CAJADEPIZZA (@cajadepizza)

Ahora el cantante volvió a ser noticia luego que lanzara su nuevo tema en su Instagram titulado "Mejor que yo", allí aprovechó para dedicárselo de manera especial a su ex novia karol G, algo que sorprendió a sus seguidores quienes de inmediato comenzaron a lanzar muchas teorías.

Así dice la letra de la canción que Anuel AA le dedicó a Karol G

Hace apenas unas horas Anuel AA lanzó su nuevo tema el cual subió en sus redes y junto a el sorprendió a dedicárselo de manera especial a Karol G: “Te la dedicó, bebé Karol G”, escribió junto a cuatro caritas de emojis enviando un beso.

Aunque la canción no dice su nombra lanza varias indirectas las cuales muchos piensan que son dedicadas a ella: “Nena, hace tiempo que no nos comemos. Ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto”, inicia la canción.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCr1zWlYpnaH%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

“Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel. Como yo nunca te va a hacer el amor, no. Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él”, “Quiero metértelo otra vez, bebé no te guardo rencor. Tú eres mía, aunque andes con ese j... c....”, destaca otra parte de la canción.