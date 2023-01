¿Al estilo Shakira? Flor Vigna estrena canción dedicada a un ex

Flor Vigna ha decidido dar más pasos firmes en el mundo de la música y para ello ha lanzado una canción , de la cual ya había dado pistas en su perfil de Instagram: “lo escribí pensando en los mares que lloré, las veces que pensé que no iba a poder, lo insuficiente que me sentía y como después de unos años renací por completo”.

En esa publicación, agregó: “esa crisis se volvió mi mayor lotería. Empecé a priorizarme y crear mi sueño desde abajo de todo. Hoy sigo luchándola y cuando estoy débil me acuerdo de la Florcita de 18 que también pudo, como vos y yo también, vamos a poder con lo que hoy tengamos delante”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCniCXA4o3pJ%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by FLOR VIGNA (@florivigna)

“Abrázate fuerte de tu proceso y vamos a mover juntos las cachas”, dijo Flor Vigna como texto a un video en el que de fondo suena la Sessión #53 de Shakira y Bizarrap y mientras ella baila, aparece el trasfondo de la historia.

“Cuando tenía 18 años mi ex me cagó con una amiga. Estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño”, dijo para luego detallar que “a los 19 años gané mi primera beca en LA academia de danza, actuación y canto”.

Tras ello, llegaría el primer momento de exposición pública, cuando “a los 20 entré a Combate y no paré de trabajar hasta lograr todo lo que quería. Mañana sale el tema que le hice a este boludo, agradeciéndole que toda su mierda me hizo más fuerte porque a veces nuestra peor crisis a la larga es nuestra mayor lotería”.

Flor Vigna - Lotería. - Prod.Tavo (Video Oficial)

Flor Vigna: Lotería

Ahora ese momento llegó y lo hizo con el lanzamiento de su tema Lotería, el cual tiene un ritmo bailable, frases pegadizas y una fusión entre el pop y la cumbia, con una letra reveladora.

"Ella era poesía / Él era puro cuento / Y una noche de drama / Lo encontró en la cama / Besando a su amiga / Y pasaron los años / Y pasaron los días / Y volvió a buscarla / Como si ella fuera una lotería", dice parte de la letra.