Lo que "factura" Shakira día tras día cada vez que le lanza dardos a Gerard Piqué

No obstante esa polémica se convierte en dinero, debido a que cada vez que alguien reproduce algunas de sus canciones en Youtube, Amazon, Spotify y Apple los números en su cuenta bancaria crecen considerablemente, sobre todo en la compañía de la manzanita en la lleva millones de dólares en ganancia.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53">

Esto son los millones de dólares que gana Shakira con sus dardos hacia Gerard Piqué

Cabe destacar que 'Te felicito' que se publicó en abril del año pasado, ha alcanzado hasta el momento más de 480 millones de reproducciones lo que traduce en una ganancia de más de diez millones de dólares. Lo mismo sucedió con 'Monotonía' que a sus cuatro meses a generado alrededor de unos cuatro millones de dólares.

Se espera que lo mismo suceda en los próximos meses con 'Music Session #53' y la más reciente "TQG" junto a la también colombiana Karol G que se convirtieron en un éxito apenas se lanzaron.

Shakira, que canta que le dolió ver a su ex con su nueva pareja, aunque es un tema que ya ha superado, dice. "Verte con la nueva me dolió / pero ya estoy puesta pa' lo mío / Lo que vivimos se olvidó / y eso es lo que te tiene ofendido".

La intérprete de Monotonía menciona el cambio de vida, que es mejor ahora y de que no daría una segunda oportunidad. "Y hasta la vida me mejoró / por acá usted ya no es bienvenido / Lo que tu novia me tiró / eso no da ni rabia yo me río (yo me río)".

KAROL G, Shakira - TQG (Official Video)

También lanza, entre otras frases: "Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí) / espérame ahí, que yo soy idiota" y "Tú te fuiste y yo me puse triple M / más buena, más dura, más level". Y Karol G apunta: "Se te olvidó que estoy en otra / que te quedó grande la bichota" y "Volver contigo never, tú eras la mala suerte / porque ahora las bendiciones me llueven".

Las dos a dúo explican: "Y quieres volver, ya lo suponía / dándole like a la foto mía". Shakira hace referencia además a su tema Monotonía, uno de los que compuso en referencia a su ruptura con Piqué y que forma parte de la llamada trilogía de la venganza, junto a Te felicito y la sesión con Bizarrap. "Tú buscando por fuera la comida / tú diciendo que era la monotonía / Y ahora quieres volver, ya lo suponía / dándole like a las fotos mías (a las fotos mías)".