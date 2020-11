PlayStation Argentina ofrece grandes descuentos para Black Friday 2020

Para celebrar el Black Friday, PlayStation Argentina trae unas promociones imperdibles tanto en juegos físicos y digitales como en la membresía de PS Plus.

Del 20 hasta el 30 de noviembre, los fanáticos de los videojuegos podrán encontrar títulos como “The Last Of Us Part II”, “Ghost of Tsushima”, “NBA 2K21”, “FIFA 21”, Crash Bandicoot 4 o Resident Evil 3. Estos podrán ser comprados con más de 50% de descuento y membresías de PlayStation Plus con un 25% de descuento.

Además, PlayStation ofrecerá su membresía de 12 meses de PS Plus a sólo USD 29.99 (con 25% off), tanto en la tienda online como en GeekSpot. Por otro lado, en el mes de diciembre contará con juegos como Just Cause 4, Worms Rumble y Rocket Arena.

Cabe resaltar que quienes cuentan con una consola PS5 y tengan la membresía de PS Plus, tendrán automáticamente con Plus Collection y su colección de 20 títulos definitorios del catálogo de PlayStation 4.

Para más información sobre descuentos, consultá la tienda oficial de PlayStation.