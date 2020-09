Twitter planea agregar audios y conversaciones solo con mencionados

Twitter planea nuevas funciones, entre las que se destacan los audios, con salas que permitan hablar por voz con los seguidores o personas mencionadas, así como un nuevo tipo de conversaciones en las que solo pueden participar otros usuarios mencionados.

Según informó el desarrollador Alessandro Paluzzi, en el código de la aplicación de microblogging, la nueva función “Espacio de Audio” es una sala en la que los usuarios pueden intercambiar mensajes de voz entre ellos.

#Twitter is working on the possibility of sending voice messages in DM ? pic.twitter.com/QYmg287waJ

Por otro lado, Jane Manchun Wong descubrió detalles de otra función de la red social del pajarito, la cual está enfocada a un nuevo tipo de conversaciones de “solo personas a las que mencionas”. Lo cierto es que ya se sabrá más información de las dos nuevas funciones de Twitter para los próximos meses.

Twitter is working on the ability to add people to a “Only people you mention” conversation by mentioning them in subsequent tweets of the thread

