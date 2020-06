A raíz de la muerte de George Floyd, muchos anunciantes abandonan Facebook

View this post on Instagram

¿Qué es el privilegio blanco y qué hacemos con él? ¿Por qué está mal decirle "negra" a una persona afro? ¿Por qué no existe la raza? ¿Por qué no existe el racismo a la inversa? . Las activistas antirracistas @diganmeanahi, @gilmavs95 y @diamondsyep de @agrupacionxango nos ayudan a tomar conciencia de nuestros racismos cotidianos. #Racismo #Discriminación