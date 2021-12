Gerard Flores presenta su nuevo tema “Entrégate ya”

Después de una exitosa carrera en la televisión y en la música argentina, donde formó parte del programa de Susana Giménez por dos años, Gerard decidió buscar nuevos desafíos en los Estados Unidos. Con la visión de llevar el pop latino a cada rincón del mundo, lanzó su EP como artista solista. Su música tiene un sonido distintivo y fresco, mezclando influencias de diversas culturas como el pop, flamenco y reggaeton, con un sonido moderno y actual.

Hace varios años, Gerard Flores se radicó en Los Ángeles consagrándose como actor; su carrera incluye títulos como ‘My Secret Lake’, disponible en Amazon Prime, ‘From Dusk Till Dawn: The Series‘ y ‘Harbinger: The Movie’. Además de escribir y producir la premiada serie ‘Just Living’, también disponible en Amazon Prime, con la que consiguió premios como Mejor Director y como Mejor Comedia en distintos festivales de Estados Unidos y Europa.

En 2020 el artista decidió dar comienzo a su carrera como solista y en el transcurso de este tiempo dio a conocer 6 singles. La característica más importante de su creación es la necesidad de mostrar la importancia de la inclusión y el respeto por las diferencias entre las personas.

Su primer sencillo ‘Esta noche’ celebró la diversidad con bailarines de diferentes orientaciones sexuales, con ‘Lonely’ indagó sobre la soledad durante la pandemia, y con ‘Por eso te amo’, sobre el amor que transciende cualquier obstáculo, incorporando al video la letra de la canción y el lenguaje de señas. En ‘Ya no vuelvas‘ buscó transmitir la valentía de tomar la decisión de dejar ir aquello que resta y hace mal con ‘Tú eres para mí’, el artista habla sobre los vínculos que valoramos recién cuando los perdemos y su nuevo single “Entrégate ya” es de los temas más jugados y con una connotación más sensual que el artista se atrevió a mostrar y sobre este lanzamiento expreso: “Termino mi año muy feliz con la respuesta que mi nueva canción “Entrégate Ya” recibió del público. Tenía mis reservas ya que es un estilo y sonido diferente a lo que venía haciendo. Quería mostrar un lado más sexy, sin tabúes, arriesgarme un poco más, y por suerte la gente lo recibió muy bien.”

A principios del 2022 el artista realizará un show acústico por streaming con sus canciones re-versionadas más cover de sus artistas favoritos como MYA, Thalia, Lali y Chayanne.

A fin del próximo año lanzará su álbum debut con los singles que ya presentó, además de nuevas canciones.

Ficha Técnica del videoclip :

Producido por: GEF Production LLC

Director de fotografía: Jack Langlois

Operador de cámara: David Parrella

Asistente de cámara: Amber Buchanan

Luces: Channing Thompson

Segundo asistente de cámara: Joanne Octoman

Asistente de producción Adriane Shown

Coreografía: Mercedes “Mechi” Bove